Porte in vetro abbandonate, la furia del sindaco: “Imbecille chi è stato. Non si lasciano i rifiuti così” FOTO

La maleducazione non conosce confini. Qualcuno nella notte ha scaricato alcune porte di vetro di notevole dimensione a frazione Granero, nel territorio di Portula, lasciandole appoggiate in maniera instabile alla campane del vetro presenti.

A segnalare l'accaduto alcuni residenti della zona che hanno immediatamente avvertito il sindaco Fabrizio Calcia Ros: “Qualche imbecille ha pensato bene di abbandonare i suoi rifiuti. Non solo è un comportamento inadeguato ma può rappresentare un pericolo per chi passa accanto. Basta fare il numero verde e la roba passano a prendertela. Ringrazio questo imbecille per aver lasciato le sue cose in questo modo. Per fortuna, io e il vice abbiamo caricato e trasportato il tutto all'ecocentro di Valdilana per lo smaltimento”.