Centro di accoglienza ex hotel Colibrì Biella: 10 gli ospiti positivi al Covid

Nota stampa dell'Azienda Sanitaria di Biella- "In relazione agli ospiti al momento presenti presso il centro di accoglienza dell’ex hotel Colibrì di via Cerruti, l’Asl di Biella precisa che la situazione è sotto controllo. In queste ore abbiamo lavorato e collaborato in stretta sinergia con la prefettura, gli enti locali e i consorzi del territorio.

Dai tamponi effettuati risultano al momento 10 i soggetti positivi. Sono tutti asintomatici e per loro è stato predisposto il trasferimento presso la struttura di Sordevolo. Qui saranno monitorati dagli operatori e una volta al giorno ci sarà un controllo dedicato da parte di un medico delle Usca e del personale infermieristico per valutare la situazione clinica e le eventuali evoluzioni. Siamo ancora in attesa dell’esito di ulteriori tre tamponi. Mentre gli altri ospiti - 12 - sono tutti negativi e rimangono comunque in isolamento fiduciario presso la struttura di via Cerruti.