Casi di Covid all'ex hotel Colibrì. Corradino: "A risultati in mano l'origine del focolaio verrà spostato" VIDEO

Sono stati eseguiti tutti i tamponi agli ospiti del centro accoglienza di via Cerruti, meglio conosciuto come ex Hotel Colibrì. Una caso ieri e uno oggi ma gli esiti di tutti sono attesi in serata o al massimo nella giornata di mercoledì 9 settembre. Le pattuglie della Squadra volante della Polizia vigilano 24 ore su 24.

"Purtroppo si è verificato un caso e contagiato un altro ma c'è sorveglianza -commenta il sindaco Claudio Corradino-, percio nessun panico. Stiamo predisponendo il centro di Sordevolo per il loro spostamento. Chi ha contratto il virus o è venuto a contatto verrà spostato. State tranquilli perchè la Polizia vigila 24 ore su 24. I tamponi sono stati eseguiti a tutti e abbiamo fatto il necessario per garantire la non diffusione".

Ma già fin dai primi arrivi in via Cerruti a Biella dei richiedenti asilo la cittadinanza aveva mostrato segni di insofferenza facendosi forza su un posto non idoneo per ospitare persone. "Sostengo da tempo che situazioni tipo l'ex Colibrì non siano l'ottimo ne per la città ne per i richiedenti asilo -conclude il primo cittadino-. Ci vorrebbero strutture diverse, separate, senza creare disagi ad altri e gli stessi ospiti si sentano più liberi".