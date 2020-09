Brucia suppellettili, verrà denunciato dai Carabinieri

È stata identificata in un rogo di rifiuti la fonte della colonna di fumo che si è propagata nel pomeriggio di ieri, 8 settembre, nei pressi di frazione Lorazzo di Andorno. Immediatamente allertati dalla Centrale Operativa, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Biella sono giunti sul posto e hanno identificato l’autore del reato, un 67enne biellese. Si tratta di un’illecita pratica di smaltimento di rifiuti, dannosa per la salute dell’uomo e dell’ambiente, rigorosamente vietata ai sensi del Testo Unico Ambientale. L'uomo verrà denunciato per abbruciamento.