Biella, scontro tra un monopattino e un'auto della Polizia locale: giovane in ospedale

Un giovane che si trovava a bordo del proprio monopattino è stato trasportato in Pronto Soccorso dopo lo scontro con un'auto, avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, 9 settembre, in via La Marmora, a Biella. A rimanere coinvolta una Fiat Panda della Polizia locale con a bordo un agente di quartiere.

Non è ancora chiara la dinamica che è al vaglio della squadra Volante della Polizia intervenuta per prima sul luogo dell'incidente. Sembra che il ragazzo abbia accusato alcuni dolori ad una gamba ed è stato portato in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118. Lunghe code si sono formate con rallentamenti alla viabilità.