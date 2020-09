Raccolta alimentare della Croce Rossa Biella: "Appartenenti al ceto medio sono i nuovi poveri"

I disagi sociali, in questo difficilissimo periodo di pandemia, si fanno sempre più gravi e Croce Rossa Italiana risponde, ancora una volta,all'appello di aiuto. Sabato 19 settembre 2020, presso i punti vendita Bennet di Biella e Vigliano, i volontari CRI saranno impegnati nella raccolta alimentare. Obiettivo della giornata è quello di raccogliere prodotti a lunga conservazione, prodotti di igiene personale e pulizia della casa e non solo, da distribuire a singoli e famiglie che non hanno la possibilità di fare la spesa.

La clientela del supermercato potrà acquistare prodotti come pasta, riso, olio, farina, legumi, tonno in scatola ma anche alimenti per l’infanzia e lasciarli generosamente agli operatori in servizio. “Il raccolto - garantisce la Croce Rossa di Biella - verrà donato in tempi rapidissimi e nulla verrà sprecato”.

Il ceto medio: i nuovi poveri. L’emergenza sanitaria dovuta al nuovo Coronavirus Covid-19 ha generato profonde emergenze sociali e una difficile emergenza economica: quest’ultima sta mettendo a dura prova le fasce deboli della popolazione ma anche chi, fino a pochi mesi fa, viveva dignitosamente del proprio lavoro. Gli appartenenti del ceto medio oggi vengono definiti “i nuovi poveri”, le cui richieste di aiuto alla CRI sono in aumento.

La prospettiva dei prossimi mesi, purtroppo, è di crescita ed è per questo motivo che serve l’aiuto di tutti. Grazie alla donazione di un pacco di pasta, una scatola di legumi o una confezione di biscotti, ognuno può contribuire a sostenere chi sta vivendo una grave crisi e concretizzare quel senso di comunità, fondamentale per appianare, pian piano e insieme, le disparità sociali.