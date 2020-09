Cossila San Grato in festa due giorni per il patrono

Due giornate di festa a Cossila San Grato di Biella per la tradizionale festa patronale. Venerdì 11 settembre, alle 21, presso la chiesa parrocchiale di Cossila San Grato (e non presso l’oratorio) sarà presente Paolo Curtaz. Il titolo del suo intervento sarà molto diretto: “Ripartire da Cristo”. Paolo Curtaz, valdostano, è riconosciuto come uno degli autori spirituali più interessanti del nostro tempo.

È autore di numerosi libri di spiritualità, commenti alle Scritture, saggi sulla fede, testi per le coppie e libri per ragazzi. Ha pubblicato con diverse case editrici, i suoi libri sono tradotti in diverse lingue. “È un'occasione d’incontro con migliaia di persone – spiegano gli organizzatori - A lui abbiamo chiesto di aiutarci a interpretare il tempo che viviamo alla luce del dono della fede nell’incontro con il Cristo”.

Domenica 13 settembre, invece, la Santa Messa comunitaria in piazza delle 11 a cui sono invitati in modo particolare le famiglie e i ragazzi del gruppi di catechismo che si preparano ai sacramenti in autunno. Al termine aperitivo per tutti e a seguire il pranzo in oratorio per cui è richiesta la prenotazione. Alle 15.30 estrazione della lotteria il cui ricavato è a sostegno delle attività dell’oratorio. Oltre all’esperienza di Estate Ragazzi anche nel mese di agosto e di settembre l’oratorio, con la collaborazione dell’associazione ABC e dei volontari, ha continuato un’attività di sostegno scolastico per alcuni bambini e ragazzi.