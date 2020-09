Biella, servizio mensa scolastica slitta al 28 settembre. I pasti saranno distribuiti nelle singole aule

Il servizio mensa dedicato a scuole materne, primarie e secondarie di primo grado di Biella entrerà in funzione a partire da lunedì 28 settembre e non dal 14, giorno di inizio delle lezioni. A comunicarlo è l'amministrazione comunale, che spiega il cambio di programma: i pasti saranno distribuiti nelle singole aule attraverso lo scodellamento in corridoio e la consegna al banco e non con modalità doppio turno nei locali adibiti a mensa come inizialmente programmato.

“L’amministrazione - dichiara l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone - ha accolto la richiesta dei dirigenti scolastici, avvenuta nella riunione dello scorso 2 settembre alla presenza del Provveditore Giuseppina Motisi e delle rappresentanze sindacali che hanno insistito sul tema, per l’introduzione della distribuzione dei pasti nelle singole classi. Il Comune, a fronte di un quadro profondamente mutato rispetto alla programmazione iniziale del doppio turno, si è subito adoperato con il centro cottura cittadino e la società Compass per la modifica di tutta la programmazione. Si è resa necessaria la formulazione di una nuova offerta economica e di modifiche logistiche: questo comporta che non ci sono i tempi tecnici per partire il 14 settembre. Specifico che questa decisione è stata assunta di comune accordo con le dirigenze scolastiche e che, in un momento di estrema difficoltà per l’emergenza sanitaria in corso, si sta lavorando pancia a terra per garantire i servizi”.

A tal proposito, in una nota stampa pubblicata nella data di ieri, i dirigenti dei plessi scolastici Biella I, Biella II e Biella III (Tiziano Badà, Monica Pisu ed Emanuela Verzella) hanno comunicato che non sarà possibile svolgere le lezioni pomeridiane fino al 25 settembre compreso "in assenza di un servizio mensa adeguato alle presenti contingenze pandemiche per garantire la massima protezione dai rischi di contagio di tutti i nostri alunni, la cui salute ci preme oltre ogni cosa". E poi ancora: "Ci auguriamo una positiva e celere conclusione della vicenda e insistiamo per l'adozione del pasto monoporzione, che ne permetterebbe il consumo in aula con adeguato distanziamento, senza ricorso a doppi e tripli turni; scongiurerebbe inoltre la commistione tra classi, inevitabile nei refettori e sarebbe di vigilanza più agevole per i docenti".

Nella maggior parte dei plessi scolastici, il servizio vedrà comunque un ritardo di 8 giorni lavorativi a causa dello stop alle lezioni dovuto all’organizzazione dei seggi per il referendum del 20 e 21 settembre. Come spiega l'assessore Bessone "solo dal 28 agosto abbiamo saputo, tramite una comunicazione da Asl e Regione, del via libera alla distruzione dei pasti in aula. Precedentemente, tutti i sopralluoghi svolti prevedevano il doppio-turno nei locali mensa. Il 22 maggio abbiamo tenuto il primo confronto con Compass, con nuovo aggiornamento al 17 luglio, mentre lo scorso 20 luglio si è convenuto con i dirigenti scolastici la linea da seguire del doppio-turno. E nelle giornate del 21, 22 e 23 luglio sono state effettuate le ispezioni in tutte le scuole della città per verificare distanze dei tavoli e dell’organizzazione dei locali. Al 31 luglio risale, a palazzo Pella, la relazione complessiva alla presenza dei dirigenti scolastici. Le carte in tavola sono cambiate il 2 settembre e noi stiamo lavorando rispettando gli accordi intrapresi, pur consapevoli del piccolo disagio iniziale”.

Sulla questione sono intervenuti anche i consiglieri del PD, che lunedì hanno deposto un'interrogazione attraverso la quale chiedevano al comune i motivi del ritardo, quale sarebbe stata la data effettiva di inizio di erogazione del servizio e il costo stimato per il Comune. "Quanto affermato dall’Assessore Bessone sull’incremento dei costi del servizio è certamente ragionevole - si legge nel documento - ma è evidente a tutti che questi problemi di tipo economico non possono avere una ricaduta sugli istituti scolastici e sulle famiglie, anche perché era noto già dall’inizio dell’estate a tutti gli addetti ai lavori che il servizio mensa sarebbe costato di più".