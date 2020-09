Cavaglià, regolamento ed aliquote IMU all'ordine del giorno del Consiglio Comunale

Regolamenti, bilancio e tasse sono le materie protagoniste dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Cavaglià, convocato per giovedì 10 settembre, alle 19, con seduta chiusa al pubblico.

L'assemblea è infatti chiamata ad approvare il regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso e quello per l'applicazione delle sanzioni amministrative; il regolamento generale delle entrate comunali, quello dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e quello comunale sulla tassa rifiuti.

In tema di IMU il programma prevede anche l'approvazione delle aliquote 2020, mentre, per quanto riguarda il bilancio, la verifica della salvaguardia degli equilibri e la ricognizione dell'attuazione dei programmi, e la ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale il 26 agosto.

A completare l'ordine del giorno, la lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 24 luglio, la presa d'atto del verbale di controlli interni relativo all'esercizio 2019, la variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche riferito al triennio 2020-2022. E l'esame di interrogazioni ed interpellanze presentate dai gruppi di minoranza: in particolare le interrogazioni del 2 luglio e 20 agosto da parte di "Uniti per Cavaglià"; quella del 2 luglio presentata, in proprio, dai consiglieri Lucia Scagnolato E Luciano Rosso; l'interpellanza del 22 luglio presentata da "Uniti per Cavaglià".