Salussola, 300 mila euro per i dissesti idrogeologici di giugno

A Salussola, il nubifragio dello scorso 7 giugno ha portato dissesti idrogeologici in varia zone del paese: da via Mulino del Maglio e via Bergana, alle frane in zona Valquera, alla via Bergana, dove sono necessari il consolidamento di ripa dal lato del rio Biecchio ed un consolidamento collinare.

Il Comune di Salussola ha incaricato un geologo secondo il quale è necessario intervenire al più presto, e, dopo il NO della Regione Piemonte ad aiuti finanziari per incompetenza in materia, ha inoltrato una richiesta di 300 mila euro alla Protezione Civile del Ministero dell’Interno per opere di messa in sicurezza del territorio.

Intanto, domani, martedì 8 settembre, in via Stazione si apre il cantiere per la sostituzione di un tratto di condotto fognario. Fino al 26 settembre, nel tratto compreso tra il numero civico 18 e l’incrocio con Via Don Francesco Cabrio, sarà in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo, e via Don Francesco Cabrio sarà chiusa al traffico con esclusione dei residenti.

Lavori in programma anche in piazza Beato Pietro Levita: la Giunta Comunale ha approvato, in via definitiva, il progetto di pavimentazione della piazza, per un importo di 47 mila euro, finanziati in parte da oneri di urbanizzazione ed in parte da bilancio. I lavori consistono nel pavimentare la parte a valle, ancora sterrata ed oggi adibita a parcheggio, la formazione di due piazzole di sosta per camper e la raccolta delle acque meteoriche. Inoltre la piazza sarà selciata con autobloccanti, uguali o simili a quelli già fissi nella parte superiore e risalenti agli anni '90, dove c’è la casa dell’acqua.