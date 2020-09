La Scuola di Valle si prepara al ritorno in classe: ecco come funzionerà tra ingressi, aule, mensa e mascherine VIDEO

La scuola primaria di Valle si prepara ad accogliere in sicurezza i 92 allievi residenti a Donato, Graglia, Muzzano e Netro. Si stanno concludendo gli interventi in vista del rientro a scuola previsto per il prossimo 14 settembre.

Newsbiella ha avuto la possibilità di riprendere le misure, già apportate o in via di definizione, all'interno del plesso scolastico affrontando diverse tematiche come i nuovi orari d'ingresso e uscita, l'uso della mascherina a lezione, l'intervallo, la mensa. “Siamo una scuola fortunata – ha esordito nella diretta Facebook la dirigente scolastica Teresa Citro – Disponiamo di aule con accesso all'esterno tramite porte e finestre. Non ci saranno interferenze tra gli allievi e gli insegnanti accompagneranno i bambini in classe. Le aule sono molto grandi e permettono di mantenere le distanze, tra alunni e insegnanti. Inoltre, per evitare assembramenti i bambini mangeranno in aula al piano inferiore; in quello superiore, invece, useremo lo spazio più grande della scuola”.

Presente anche il sindaco di Graglia Elena Rocchi: “Ci siamo subito attivati e con gli altri comuni abbiamo garantito il servizio dei trasporti come l'anno scorso, adeguandoci alle normative vigenti”. Sull'inizio del nuovo anno, la dirigente non ha dubbi: “La scuola deve ripartire e affronteremo ogni problematica cercando la soluzione migliore. Siamo consapevoli che potrebbero esserci dei momenti di blocco e stiamo organizzando la didattica integrata, nel caso si lavorasse da casa”.

Di seguito, è pubblicata la visita della scuola in diretta Facebook, dove è stata mostrata in presa diretta la giornata tipo che dovrà affrontare l'allievo dal prossimo 14 settembre.