Covid 19, ecco le regole di accesso agli autobus per cittadini e studenti

Il D.P.C.M. 07/09/2020 ha prorogato fino al 7 ottobre 2020 le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e introdotto alcune importanti novità in relazione alle modalità di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale.Ferme le norme comportamentali e di igiene di carattere generale previste dall’Allegato 19 al D.P.C.M. 07/08/2020, di seguito si riportano le informazioni e le regole per gli utenti relative all’accesso e alla permanenza a bordo degli autobus ATAP in servizio pubblico di linea.Innanzi tutto è necessario astenersi dall’utilizzo del trasporto pubblico locale in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).Si ricorda, inoltre, che le linee guida nazionali raccomandano l’utilizzo, da parte di tutta la popolazione, dell’App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E REGOLE DI IGIENE A BORDO Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di linea sono tenuti, tanto in fermata quanto a bordo autobus, ad indossare correttamente e a permanenza una mascherina di comunità per la protezione delle vie aeree, coprendo naso e bocca.Tale disposizione non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, nonché alle persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.Sugli autobus verranno installati dispenser di soluzione disinfettante delle mani a disposizione dell’utenza; se ne raccomanda il corretto utilizzo non eccedente le quantità strettamente necessarie.Si informa l’utenza riguardo al fatto che le linee guida nazionali impongono di garantire il massimo livello di aerazione degli autobus in servizio mediante l’esclusione della funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di climatizzazione, l’apertura delle botole a tetto e l’apertura dei finestrini (ove presenti).

CAPIENZA DEGLI AUTOBUS Nei servizi di linea urbani ed extraurbani è ammesso a bordo un numero di passeggeri non superiore all’80% del totale dei posti previsti dalla carta di circolazione dell’autobus, con riduzione prioritaria dei posti in piedi.In riferimento alla maggioranza delle tipologie di autobus urbani ed extraurbani in uso presso ATAP, tale regola si traduce nella possibilità di utilizzo al 100% dei posti a sedere, con ulteriore possibilità di ammettere un limitato numero di passeggeri in piedi. I passeggeri a bordo dovranno occupare i posti disponibili secondo il seguente ordine: prima dovranno essere occupati i sedili lato finestrino;solo quando tutti i sedili lato finestrino siano occupati, potranno essere impegnati i sedili lato corridoio o comunque i sedili affiancati (ad eccezione di quelli segnalati con apposito marker che ne vieti l’utilizzo); infine, solo per gli autobus che ammettano posti in piedi, una volta che siano occupati tutti i sedili l’utenza eccedente potrà utilizzare i posti in piedi nei limiti della disponibilità.In ogni caso i passeggeri sono tenuti a disporsi a bordo in modo da garantire la massima distanza reciproca possibile, fatte salve le eccezioni previste dalle linee guida nazionali per le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché per i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.Si segnala che nel caso in cui venga raggiunto il limite di carico massimo il conducente è autorizzato a non effettuare le fermate successive per il carico di nuovi utenti (ovviamente a meno che non vi sia un contestuale sbarco di passeggeri); in questi casi l’azienda attiverà corse di rinforzo nei limiti delle disponibilità di uomini e veicoli.

UTILIZZO DELLE PORTE DI SERVIZIO E FLUSSI DI UTENZA A BORDO Restano valide le regole vigenti che di seguito si richiamano.Negli autobus a tre porte: Salita dalla porta anteriore/posteriore, discesa dalla porta centrale.Negli autobus a due porte: Salita dalla porta anteriore/Discesa dalla porta posteriore.I passeggeri in discesa restano al loro posto fino all’apertura della porta, quindi scendono uno alla volta rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.I passeggeri in fermata in attesa della salita si dispongono a distanza reciproca di almeno un metro e salgono uno alla volta rispettando la medesima distanza.Negli autobus con porta singola: salita e discesa dall’unica porta.All’arrivo dell’autobus in fermata i passeggeri a terra si dispongono in modo da favorire la discesa nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro.I passeggeri in discesa restano al loro posto fino all’apertura della porta, quindi scendono uno alla volta rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.Solo una volta completata la discesa i passeggeri in fermata salgono uno alla volta rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.L’utenza non deve permanere nelle vicinanze del posto di guida e deve evitare di chiedere informazioni al conducente.

ACQUISTO BIGLIETTI E ABBONAMENTI Resta sospesa la vendita a bordo dei titoli di viaggio ad opera dei conducenti; per ovviare a tale limitazione, a partire dal 07/09/2020 è operativa la app denominata MyCicero che l’utenza potrà scaricare sul proprio smartphone da App Store o da Google Play. L’app consente di acquistare con la massima immediatezza e senza sovrapprezzi i titoli di corsa semplice validi sulle linee ATAP e di validarli a bordo previa lettura di QR-code affisso sugli autobus in prossimità degli accessi (tutte le informazioni sul sito www.atapspa.it). Inoltre, allo scopo di garantire la massima comodità all’utenza e di limitare gli accessi e gli assembramenti presso i punti vendita ATAP, dal 07/09/2020 è disponibile sul sito internet della società la nuova funzionalità di vendita e pagamento on-line per l’acquisto degli abbonamenti ed il rilascio delle tessere personali BIP; alla procedura guidata di vendita on-line si accede direttamente dalla homepage del sito www.atapspa.it.

Infine, sempre allo scopo di potenziare i punti vendita limitando per quanto possibile gli assembramenti, oltre allo sportello biglietteria ATAP ubicato presso la stazione ferroviaria di Biella S. Paolo, resterà aperto fino a nuovo ordine un ulteriore sportello di vendita dei titoli di viaggio sito in prossimità del cancello carraio della sede ATAP di C.so G.A. Rivetti n° 8 a Biella.Entrambi gli sportelli rispettano il seguente orario:Dal lunedì al venerdì: dalle 7:15 alle 18:45 con orario continuato

Il sabato: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:15 alle 18:15 Si ribadisce altresì che il personale viaggiante è tenuto a richiedere all’utenza il rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e, in caso di persistente violazione, è autorizzato a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e, se del caso, ad interrompere il servizio ove necessario a garantire la sicurezza propria e dell’utenza.