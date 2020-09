Coronavirus, ecco il test salivare rapido: è una scoperta italiana

Arriva dall'Italia, e in particolare dalla collaborazione tra un'azienda brianzola e l'Università del Sannio, un nuovo test rapido capace di stabilire in soli tre minuti se si è positivi o meno al coronavirus. Si chiama "Daily Tampon".

Il test ha già ricevuto l'approvazione dal ministero della Salute e ora, quindi, può partire la produzione."Daily Tampon" funziona in pratica come un test di gravidanza. Si prende un campione di saliva con un cotton-fioc, lo si appoggia sul tampone e, grazie a tre reagenti, compaiono delle linee: una per i negativi, due per i positivi.