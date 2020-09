Torino, c'è un positivo nello staff: annullata amichevole al Pozzo

Colpo di scena a Biella. Il Torino Football Club comunica in una nota stampa che "in seguito ai tamponi di routine – come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. La Società ha disposto l’annullamento delle due amichevoli in calendario venerdì 11 e sabato 12 settembre: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo".

Una doccia gelata che lascia senza parole gli oltre 300 tifosi giunti questo pomeriggio allo stadio Pozzo per assistere al primo allenamento della squadra allenata da mister Marco Giampaolo. L’entusiasmo era palpabile sugli spalti, le prevendite avevano superato quota 500 delle mille a disposizione per la sfida amichevole con la Primavera. Da brividi l’ovazione spontanea e corale verso il capitano Andrea Belotti al momento del suo ingresso in campo. Un enfasi interrotta proprio sul più bello.