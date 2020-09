A Ponderano ritorna il Palio dei Rioni: sabato la presentazione dei capitani FOTO

Il palio è una tradizione da sempre radicata nelle città italiane dall’epoca medievale e perciò non sorprende che, anche quest’anno, l’amministrazione di Ponderano abbia deciso di organizzarlo, nonostante tutte le limitazioni imposte dalla presenza dell’epidemia in corso. Questa manifestazione è stata da sempre parte delle tradizioni di questo comune, evolvendosi nel corso del tempo.

Da palio di Ponderano infatti si era per qualche tempo trasformato in ‘palio dei comuni riuniti' associandosi a Borriana, Cerrione e Sandigliano. Poi, però, l’impossibilità di condividere gli intenti fra le amministrazioni comprese nell'accordo ha portato Ponderano a tornare alle sue origini, trasformando il ‘palio dei comuni riuniti’ in una stracittadina. Sabato 12 settembre, in piazza Alpini d’Italia, verranno presentati i capitani e i vice capitani delle squadre rionali. I 4 rioni di Ponderano - Mulino, Castello, Moia e Lavandin - si sfideranno in una serie di giochi che verranno comunicati durante la serata e che accompagneranno la città di Ponderano da qui al 6 gennaio, giorno in cui verranno annunciati i vincitori.

Nella serata di sabato nella piazza suonerà la banda Rossini aumentando ancora di più il clima festoso già presente. Per accedere all’evento non servirà una prenotazione in quanto l’accesso sarà libero. All’entrata, però, sarà misurata la temperatura e sarà poi necessario seguire tutte le normative sanitarie. Questo equivale all’uso obbligatori della mascherina, del gel sanificante e del distanziamento sociale che, di conseguenza, renderà i posti presenti in piazza limitati nel numero.

“Per un paese come il nostro - commenta l’associazione ‘I rioni di Ponderano” - è necessaria una componente di aggregazione. Tempo fa tutti si conoscevano l’un l’altro e si supportavano ora invece, per un numero di motivi, la familiarità con i propri compaesani è venuta a mancare. L’obbiettivo del palio è proprio questo e intendiamo cercare di restituirne una versione soddisfacente ai nostri cittadini. Col Covid-19 in circolazione sicuramente dovremo ingegnarci nell’organizzazione ma siamo sicuri di poter raggiungere grandi risultati”.