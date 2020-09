Cercasi personale a Pray, si vuole assumere un cantoniere per guidare lo scuolabus

Cercasi personale a Pray. Ad annunciarlo, lo stesso sindaco Gian Matteo Passuello sui canali social ufficiali: “Stiamo selezionando personale per la futura assunzione di un cantoniere con la patente e abilitazione alla guida dello scuolabus. Per chi fosse interessato ed in possesso dei requisiti richiesti può fare domanda esclusivamente tramite la piattaforma del Centro per l’impiego”.

Nello specifico, sarà possibile presentare la propria candidatura dalle 9 dell'11 settembre alle 12 del 14 settembre. Le domande pervenute al di fuori della fascia indicata non saranno ritenute valide e non sarà dato riscontro. Sarà possibile candidarsi esclusivamente online collegandosi tramite il QR Code.