Sacco e Rosazza nel Golf&Business 2020, ecco le gare in programma nel weekend a Cavaglià

Grande adesione (96 iscritti) sabato al Gc Cavaglià per la tappa del circuito Golf&Business 2020 (18 buche, Stableford, 3 categorie), gara aperta a tutti valida anche come prova del club che raggruppa dirigenti, imprenditori, liberi professionisti e manager.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Aldo Sacco Cavaglià punti 34, 1° Netto Simona Rosazza Gianin Cavaglià 41, 2° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 40 3° Netto Paolo Brusa Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Luca Milani Cavaglià 38, 2° Netto Diego Platini Cavaglià 38, 3° Netto Mauro Furio Andreoni Jesolo 38. 3 a categoria: 1° Netto Danilo Turati Jesolo 37, 2° Netto Mauro Moschetti Jesolo 37, 3° Netto Rossana Matteucci Ambrosiano 35. 1° Ladies Lidia Filippone Cavaglià 37, 1° Seniores Massimo Melassi Cus Parma 37. Driving Contest buca 5: Alberto Schellino e Carlotta Schellino. Nearest masc. Buca 10: Domenico Perone m.3,63. Nearest femm. Buca 6: Laura Pozzan m.8,77.

Golf e solidarietà protagonisti domenica al Gc Cavaglià con la tappa del circuito ‘Segui il cuore’ (18 buche, Stableford, 3 categorie) organizzata dal Lions Golfisti Varese il cui ricavato è stato devoluto per la realizzazione del progetto “Golf4Autism”. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Alberto Schellino punti 33, 1° Netto Paolo Maza 39, 2° Netto Massimo Marè 37. 2 a categoria: 1° Netto Stefano Bassani Jesolo, 39 2° Netto Alessandro Giancola 37. 3 a categoria: 1° Netto Giovanna Magarini 45, 2° Netto Alessandro Cafagno 39. 1° Seniores Stefano Pastore 36, 1° Ladies Elena Rossi 35. P

rogramma intenso anche questa settimana, sono infatti in calendario ben tre competizioni. Mercoledì si disputerà la finale del circuito Italian Majors legato a Green Pass (18 buche Stableford, 2 categorie). La gara è aperta a tutti con una categoria a parte riservata a soci e amici. Previsti premi ad estrazione (tra cui un monopattino elettrico) driving contest e nearest to the pin (esterni 50€, soci Gc Cavaglià 20€). Durante la giornata si svolgerà un demo day dei marchi Mizuno e Bettinardi curato da Enrico Bertaina. Sabato si giocherà il classico Trofeo Biverbanca (18 buche, Stableford, 3 categorie) che richiama sempre molti partecipanti (il prezzo promo per gli esterni di gara+green fee sarà di 60€, soci Gc Cavaglià 20€). Domenica fa tappa il 7° Circuito G.L.P. Solution (18 buche, Stableford, 3 categorie) che proporrà oltre ai premi di categoria due nearest to the pin e numerosi premi ad estrazione tra cui una magnum di vino e un weekend all’Acaya Golf resort (per gli esterni il prezzo di gara+green fee sarà di 70€, soci Gc Cavaglià 20€). In entrambe le gare a fine premiazione seguirà rinfresco.