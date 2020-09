Rally & Co, si torna in pista nel weekend con due gare

Weekend su due fronti per la scuderia biellese Rally & Co. Disputerà infatti nel weekend alle porte il Rally Città di Torino sia in versione moderna nella quale la scuderia ponzonese si presenterà ai nastri di partenza con Pelgantini/Metaldi e Picinelli /Ravandoni tutti su Peugeot 106 e Di Martino/Prione su Citroen c2.

Nel rally storico con velleità di vittoria partirà su Porsche 911 il duo campione italiano composto da Bertinotti /Rondi seguiti da Porta /Santi su Ford Escort RS mentre con la Opel ascona saranno ai nastri di partenza Borini affiancato da Folghera. Sulle loro fide Peugeot 205 saranno della partita Zerbetto /Cariati (classe 1.600) mentre in classe 1.300 la coppia (anche nella vita) composta da Matteo Viola e Jasmine Napolitano (quest'ultima al debutto assoluto in gara) cercherà di vedere il traguardo per fare quanta più esperienza possibile con un occhio alla classifica di classe.

A Maggiora nella off road arena invece nelle gare 1 e 2 del campionato nazionale autocross a difendere i colori biellesi ci sarà Negri al via sulla velocissima e collaudata Subaru Impreza che spera di inserirsi nei piani alti della classifica assoluta.