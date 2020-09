In 250 per Il Biellese di corsa" organizzato dalla Aism Biella

“Il Biellese di Corsa” anche quest’anno ha avuto luogo domenica 6 settembre alla prima esperienza fatta insieme virtualmente in zone diverse, ma sempre tutti uniti per AISM Biella. Gli iscritti sono stati circa 250, la cifra raccolta in occasione della corsa è stata superiore ai 2.100, per cui l’organizzatrice Carmela Pastore si ritiene soddisfatta. Riceveranno il premio per i più piccoli iscritti: Coppa Zop Lorenzo e Di Pinto Alessia e i più anziani iscritti: Bolzoni Giovannina e Manini Renato: complimenti!

Con questa nuova esperienza ci hanno sostenuti nuovi gruppi che non solo hanno corso o camminato, ma ognuno ha partecipato praticando il proprio sport preferito, proprio per questo verrà assegnato un premio per l’originalità al “Trivero Sub” che, insieme a degli amici della montagna, ci invia un’originale postilla: “Dal lago ai monti un grido si espande: forza ragazzi uniti siam grandi!”.

Naturalmente gli amici della pianura non sono da trascurare: sono stati tutti bravi, sono tutti da abbracciare anche i nostri soci volontari che si sono sono prodigati a vendere i biglietti della lotteria in Burcina.

Ricordiamo inoltre che abbiamo rimandato la data di estrazione della nostra lotteria “per un mondo libero dalla sclerosi multipla” a domenica 26 settembre anziché a maggio, a causa dell’emergenza in atto. Un ulteriore premio verrà assegnato al gruppo più numeroso e compatto: “Sauda & Co”. Molte sono le foto e testimonianze giunte in occasione della corsa che potete trovare sul web (facebook, instagram), potete trovare anche un video che ne raggruppa alcune https://gopro.com/v/zPnMgaoBadJEd e un altro molto originale realizzato da alcuni partecipanti al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=8kNJCY9-scE&t=4s.

Particolari ringraziamenti sono rivolti: ai nostri fotografi Angela Lobefaro e marito che hanno fatto un ottimo lavoro, ad Andrea Pella che con originalità ha invogliato i nostri soci a partecipare ed inoltre a tutti gli amici che si sono impegnati a divulgare il nostro evento alla sua undicesima edizione.