Costanza Antoniotti al debutto sfiora il podio agli Italiani Giovanili di Triathlon di Lovadina

Dopo mesi di lockdown anche il Triathlon giovanile italiano si è rimesso in moto, ed è partito con il botto con la disputa dei Campionati Italiani giovanili di Lovadina (TV). Con un corretto e rigido rispetto delle normative anti-covid19 la gara, per quasi 600 giovani dai 13 ai 19 anni provenienti da tutta Italia, si è svolta, con la perfetta organizzazione dell’ASD Pavanello, nella splendida location del “Parco delle Bandie” a Lovadina (TV).

Al suo primo vero Campionato Italiano (nel Triathlon sotto i 14 anni si parla di Trofeo Italia) la non ancora quattordicenne Costanza Antoniotti, tesserata per il Valdigne Triathlon, ha ottenuto un grande ed inaspettato risultato. Per lei un 4° posto tra gli Youth A al debutto nell’anno “giovane” di categoria (il 2006), a soli 2 secondi dal bronzo e pochi secondi di più dall’argento, superata dalle atlete delle nazionali giovanili Sara Crociani (prima), Alice Alessandri (terza) e dalla toscana Zoe Orsolini e davanti alla Campionessa Italiana uscente la fortissima Giulia Casadei.

Per Costanza l’enorme soddisfazione di aver fatto il miglior tempo assoluto tra le nate del 2006 sopravanzando di 45” la fuoriclasse altoatesina Pia Fischer. La gara che per i protocolli anti-covid19 prevedeva un totale svolgimento a cronometro, con la partenza ogni 30” e il divieto assoluto di scia nella frazione ciclistica, le distanze erano 300m a nuoto, 6,4 km di ciclismo, 2 km di run (estremamente duri con 2 salite sterrate che han fatto molta selezione).

La biellese, dopo un solido nuoto, ha costruito la sua prestazione con un ottimo ciclismo e soprattutto con una run finale che le ha permesso di superare molte avversarie. “Sono molto felice, il risultato è inaspettato, mi sono sentita subito bene e la gara crono a mio parere permette di far risaltare i veri valori sportivi della competizione, volevo ringraziare i tecnici Valdigne Triathlon Alessandra Degiugno ed il supervisore tecnico Simone Biava ed i miei tecnici nei singoli sport che mi hanno permesso di raggiungere questo risultato: Chiara Meliga (Bugella Sport) per il podismo, Anselmo Cagni (UCAB 1925) per il ciclismo e Lorenzo Merlin (Pralino Nuoto) per lo swim” ha dichiarato a fine giornata la soddisfattissima e giovanissima triathleta biellese.

Ma le soddisfazioni per i tanti biellesi di Valdigne Triathlon non sono finite qui, la nazionale rossocrociata (anno di nascita 2003) Letizia Martinelli nella categoria Youth B ha sfoderato una prestazione maiuscola e pur partendo con il n° 1 di rank (numero sfavorito in quanto fa da riferimento per chi può inseguire), ha ottenuto uno splendido argento sfiorando per pochi secondi l’oro.