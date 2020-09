Pd Biella interroga la giunta Corradino:”Saranno ripresi i finanziamenti ai negozi collinari?”

Nuova interrogazione del gruppo consiliare del Partito Democratico di Biella. A finire nell'occhio della critica, questa volta, il tema dei finanziamenti ai negozi collinari della città. “Nel 2017 e 2018 la giunta Cavicchioli istituì un bando per dare un supporto finanziario ai negozi collinari presenti sul territorio del comune di Biella, finanziato ogni anno con 20.000 euro - spiegano i dem - Il suddetto bando fu proposto dall’allora consigliere Giacomo Moscarola, oggi assessore al Comune di Biella. Nel 2019 il bando non fu fatto, nonostante l’intenzione espressa verbalmente dallo stesso assessore di voler portare avanti l’iniziativa. Ad oggi non è stato pubblicato alcun bando in merito, nonostante la giunta avesse dichiarato che nel 2020 sarebbe stato ripristinato”.

Nel loro intervento i consiglieri dem sottolineano come “i negozi presenti nelle frazioni collinari del comune di Biella sono un presidio importante sul territorio e un servizio essenziale per chi ha difficoltà a raggiungere il centro cittadino, in particolare gli anziani. Nel corso del periodo di lockdown i negozi collinari si sono rivelati una risorsa formidabile per permettere alle persone di potersi rifornire di generi alimentari senza dover raggiungere la città e affollare i supermercati cittadini. Inoltre, i negozi collinari sono strategici nell’ottica di favorire uno stile di vita più sostenibile, stimolando le persone a ridurre gli spostamenti inutili e a preferire il consumo di prodotti alimentari a KM0; inoltre possono essere un servizio e un’attrazione anche per i turisti che visitano Biella e circondario (es. Oropa, Burcina)”.

Il gruppo di minoranza del Pd interroga il sindaco Claudio Corradino e l'assessore competente per “sapere se la giunta intende riprendere l’iniziativa dei finanziamenti ai negozi collinari. Se no, quali sono le motivazioni che hanno portato alla decisione di non portare avanti tale iniziativa, se si quando sarà pubblicato il bando 2020”.