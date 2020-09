Lega Giovani Biella parla di ritorno a scuola ascoltando gli studenti

Tra una settimana si tornerà a scuola e il ministro Azzolina è in grave ritardo su ogni fronte.Sabato pomeriggio, assieme al Consigliere regionale Michele Mosca, all'Assessore all'istruzione del Comune di Biella Gabriella Bessone, al coordinatore federale degli studenti della Lega Christian Colombo e a quello del Piemonte e Biellese Giulio Emanuele Crema, la Lega Giovani Biella ha ascoltato gli studenti biellesi e raccolto le loro impressioni e le loro problematiche sul periodo di lockdown, sulla dad e sul rientro in aula.

Se il ministro Azzolina pare poco partecipe nell'ascolto degli studenti e delle loro famiglie, la Lega Giovani è al contrario interessata a comprendere quali siano le loro opinioni e a recepire i loro consigli; al contempo è preoccupata per la ripresa, vista l'incredibile confusione che regna sovrana ormai da mesi sulla scuola, che dovrebbe essere il cardine per un Governo serio e lungimirante ma che è stata affidata invece ad un ministro a nostro avviso incompetente e maldestro.

Alessio Ercoli, coordinatore provinciale della Lega Giovani Biella, è molto soddisfatto dell'incontro: "ringrazio tutti i partecipanti a questo momento colloquiale, con informazioni fornite da Mosca, Bessone, Colombo e Crema e con le domande e gli spunti offerti dagli studenti presenti. Prenderemo in considerazione le loro parole e le porteremo all'attenzione delle istituzioni tramite i nostri eletti, alcuni dei quali presenti sabato. Questa è la dimostrazione che, quando si devono prendere decisioni importanti, la politica improvvisata fallisce.

Ma non bisogna perdere la fiducia nella vera politica, quella che sa ascoltare, che va anzi rivalutata.Con poche aspettative, auspichiamo che anche la Azzolina torni ad ascoltare i territori e il mondo della scuola e che dia presto delle indicazioni più chiare e univoche, senza cercare capri espiatori: siamo gli ultimi in Europa a tornare a scuola e gli unici che non sanno ancora come".