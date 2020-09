Giustizia, Delmastro (FdI): "Con orgoglio siamo a fianco dei magistrati onorari"

"Saremo con orgoglio al fianco della Magistratura Onoraria che interromperà il servizio dal 12 al 16 ottobre 2020, per denunciare l'ingiustificabile inconsistenza del Ministro Bonafede. Senza la Magistratura Onoraria la giustizia italiana implode.

Il Recovery Fund prevede riforme per velocizzare la giustizia: sarebbe l'occasione storica per stabilizzare la magistratura onoraria e garantire elementari diritti a questi servitori dello Stato che amministrano il 70% della giustizia italiana. Bonafede: i magistrati onorari sono servitori e non servi di Stato a cui puoi continuare a negare pervicacemente ogni diritto". Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile Giustizia di Fdi all'agenzia Adnkronos.