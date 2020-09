Piacenza 1733 PE 2021: Tessuti nobili per un viaggio emozionale

Piacenza Cashmere 1733 racconta le bellezze del mondo attraverso un viaggio immaginario che ha come protagonista le fibre nobili declinate in una palette colori che si avventura nelle nuance della terra, del cielo e del mare. Una Spring Summer 2021 che esplora dunque i toni del blu, partendo dal navy fino ad arrivare al chiaro azzurro e passando attraverso il turchese del mare. Aranci, rossi e bruciato sono il racconto della terra, vibrante e accogliente; tonalità che vivono nei capi iconici, resi straordinariamente contemporanei e connotati da uno stile athleisure in linea con le esigenze dell’uomo di oggi.

Il touch confortevole diventa compagno di viaggio del moderno “giramondo”, alla ricerca di nuove e sempre più sofisticate sensazioni e di capi che lo facciano sentire a proprio agio in ogni occasione. Dal cashmere al cotone-lana pensati per i climi miti, la seta e il lino per le giornate più calde, Piacenza Cashmere 1733 ricrea atmosfere magiche e sogni d’estate attingendo dall’archivio storico. Lavorazioni che si affidano alla antica tradizione, a macchinari all’avanguardia e di ultima generazione capaci di assecondare il desiderio e l’attitudine di Piacenza Cashmere 1733 a sperimentare, ricercare e proporre stagione dopo stagione nuovi ed esclusivi tessuti.

Le camicie scelgono il misto cashmere-seta, le giacche camicia tessuti in lana- cotone, il raincoat, per la bella stagione diventa double e compagno di ogni viaggio sarà il bomber. Immancabili e care al dna di Piacenza Cashmere 1733 sono le maglie, le t-shirt e le polo, d’ispirazione marittima, rivisitate in chiave moderna e confezionate con tessuti superfini e iper morbidi, dove sono i dettagli a fare la differenza. Novità di stagione è la felpa con zip, da portare con gli short capaci di raccontare uno stile luxury leisure. Pattern che interpretano in modo fresco il racconto estivo di Piacenza Cashmere 1733, custode di una tradizione dove la grande attenzione verso le materie prime, le mischie preziose e le fibre nobili parlano il linguaggio dell’eccellenza.