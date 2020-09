Weekend di eventi con la Pro Loco di Occhieppo Inferiore tra arte, musica e buon cibo

Fine settimana di eventi con la Pro Loco di Occhieppo Inferiore. Si parte venerdì con l'inaugurazione della mostra Ventunesimo Exhibit e, a seguire alle 21, con il concerto della Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore nella chiesa di San Clemente in via Vecchia per Ivrea.

Si prosegue sabato 12 alle 20 con la cena di pesce seguita dalla serata musicale alla foresteria di San Clemente. Infine, domenica 13 settembre alle 11 ci sarà la messa nella chiesa di San Clemente. Per pranzo, appuntamento con la distribuzione di polenta e salsiccia sempre alla foresteria di San Clemente. Nel rispetto delle normative per l'emergenza sanitaria, gli eventi sono a numero limitato e su prenotazione al numero 3382785153.