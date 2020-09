Banca Sella lancia Axerve, il primo hub dei pagamenti in Italia

Banca Sella è in grado di offrire ai suoi clienti un servizio digitale, rivolto alle imprese, che permette di gestire con un unico sistema l’accettazione dei pagamenti, siano essi effettuati online sia quelli effettuati in negozio. Vediamo i costi e i servizi compresi nell’offerta.

L’obiettivo dell’offerta di Banca Sella è quella di proporre una soluzione completa e semplice per l’accettazione di tutti i pagamenti, in qualsiasi modo effettuati. Per questo motivo l’istituto di credito ha realizzato Axerve, che può essere definito il primo hub per i pagamenti nel mercato italiano. Axerve rappresenta un brand completamente nuovo e comprende tutte le offerte legati all’accettazione di ogni tipo di pagamento, sia fisico che virtuale. Un sistema in grado di rispondere alle richieste delle imprese, che sempre di più hanno bisogno di soluzioni omnichannel.

Perché Banca Sella ha sviluppato Axerve

Perché e come è nata l’idea di Axerve?

La stessa Banca Sella spiega come l’idea sia emersa dall’esame dei risultati di uno studio dedicato alle pmi e alla gestione dei pagamenti. Il mercato dei POS in Italia risulta molto articolato e costringe spesso le aziende a confrontarsi con un sistema che presenta anche delle evoluzioni molto rapide, sia a livello tecnologico che di normativa. Le pmi si trovano quindi costrette a effettuare delle scelte importanti, muovendosi fra i diversi sistemi di POS in commercio e le offerte per quel che riguarda acquisto e noleggio.

In questo panorama complesso, l’obiettivo di Axerve, come evidenziato sulla recensione axerve di Greenwallet.it, è quello di offrire una soluzione in grado di rispondere alle diverse problematiche. In che modo viene risolto il problema? Vengono messi a disposizione del cliente tutti quegli strumenti che sono utili per scegliere la soluzione più efficace e adatta alla propria azienda. L’offerta è molto semplice e immediata e c’è la possibilità di scegliere fra diversi POS con tecnologia avanzata. Quindi, per ogni tipo di servizio è prevista una diversa tariffa

Quanto costa Axerve e quali servizi offre

Fra le offerte disponibili, una delle più interessanti e che si muove nella direzione del cashless è quella di Easy: questa offerta prevede un canone mensile che varia in funzione della somma totale che viene incassata attraverso il POS durante un anno. In particolare:

incasso fino a 10.000 euro all’anno attraverso il POS: viene previsto un canone mensile pari a 15 euro più iva ;

incasso da 10.0001 euro a 30.000 euro all’anno: il canone ha un costo di 20 euro più IVA al mese .

incasso superiore ai 30.000 euro all’anno attraverso il POS: in questo caso Axerve prevede un’offerta premium, che aggiunge un servizio di consulenza completamente gratuito.

Questi sono i costi complessivi dell’offerta: infatti Axerve non prevede delle commissioni sulle transazioni effettuate e non sono previsti costi per la disdetta del contratto. Grazie ad Axerve e all’area personale dedicata al sistema è possibile tenere sotto controllo in ogni momento quanto è stato incassato con il POS fino a quel momento (in ogni caso Axerve notifica ogni mese quali sono le somme incassate attraverso il dispositivo).

Oltre a questo nell’offerta Axerve si integra anche una soluzione “pure digitale” integrata in Axerve.