Tenta di rubare un paio di scarpe da ginnastica al Biella Scarpe. Beccata

Ancora un tentativo di furto al Biella Scarpe, ma anche questa volta non andato a buon fine. Aveva nascosto nella sua borsa un paio di scarpe da ginnastica e si stava dirigendo a passo deciso verso l'uscita quando il dispositivo antitaccheggio, in prossimità della porta, ha cominciato a suonare.

La dipendente ha avvisato immediatamente il 112 e sono rapidamente intervenuti i Carabinieri che hanno fatto in tempo a bloccare la donna recuperando la refurtiva e restituendola al negoziante. È scattata quindi la denuncia a piede libero per furto per una ragazza biellese di 26 anni, già gravata da qualche precedente.