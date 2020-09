Incidente a Cossato, ciclista ventenne ricoverato in codice giallo

E' stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano il 20enne ciclista di Cossato vittima di un incidente in via Maffei, oggi poco dopo mezzogiorno. Il giovane è uscito dalla sua abitazione per compiere alcune commissioni in bicicletta quando giunto nella via cossatese non è stato visto da un autocarro che stava compiendo retromarcia. Sembra che abbia riportato un trauma facciale.

Nell'urto il cilclista è caduto sull'asfalto riportando lesioni da codice giallo. L'autista 46enne di Valdilana lo ha subito soccorso allertando il 118. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia locale di Cossato.