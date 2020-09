Scuola, ecco come si rientra a settembre: novità per ingressi, aule, intervallo e palestre VIDEO

Nuovi orari d'ingresso e uscito, uso della mascherina a lezione, intervallo, attività in palestra e distanziamento sociale di almeno un metro da bocca a bocca. Di tutto e questo molto altro abbiamo parlato questa mattina, 8 settembre, nelle dirette Facebook con i dirigenti scolastici di alcuni istituti superiori della città di Biella: Dino Gentile del Liceo Scientifico Amedeo Avogadro, Cesare Molinari del Gae Aulenti e Tiziana Tamburelli del Liceo del Cossatese e Valle Strona.

Insieme a loro, Newsbiella ha avuto la possibilità di riprendere da vicino le misure, già apportate o in via di definizione, all'interno di ogni scuola, a pochi giorni dal rientro in classe degli studenti biellesi, a partire dal 14 settembre. “Non è cambiato molto come disposizione dei banchi – afferma in diretta Gentile - Da me al professore ci saranno due metri di distanza. Una volta con la cartella a terra e tutti posizionati in classe, se qualcuno lo desidera, potrà abbassare la mascherina perchè si è a distanza di sicurezza. Ogni mezzora saranno aperte le finestre per cambiare l'aria in classe. Per le uscite dalla classe il professore registrerà uscita e rientro. Sull'intervallo, nessuno si muoverà dall'aula e si consumerà al proprio banco”.

Per l'anno scolastico 2020/21 farà il suo debutto anche lo spazio Covid. “Un'area semplice, isolata da ogni altra stanza con uscita facilita verso l'esterno – spiega Molinari – Qui, verrà portato l'allievo, l'insegnante o il personale che manifesterà sintomi simili al Covid seguendo tutte le procedure del caso”. Tamburelli, invece, annuncia una grande novità al Liceo del Cossatese e Valle Strona in vista del suono ufficiale della campanella: “Da lunedì sarà pronta un'aula esterna con fondi stanziati del Ministero. Qui potranno essere accolti almeno 25 studenti a disposizione per ogni necessità”.

Di seguito, sono pubblicate le tre dirette Facebook di ogni dirigente scolastico mostrando in presa diretta la giornata tipo che dovrà affrontare ogni studente dal prossimo 14 settembre.