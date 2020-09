Parte la stagione della Virtus Biella: dopo 189 giorni di assenza dal PalaSarselli il ritrovo è emozione pura

Non sembra vero ma è partita la stagione 2020/2021 anche per la nostra Prochimica Virtus Biella. Tra tanti sorrisi e voglia di calpestare di nuovo il parquet del PalaSarselli, squadra, staff tecnico e dirigenti si sono ritrovati alle 18 di oggi giovedì 3 settembre per gettare le basi sulla preparazione. Ma cosa più importante, per tornare in palestra e incontrarsi tutti insieme.

"Sono stati 189 giorni di assenza “forzata” causa l’emergenza Covid 19 -scrive il comunicato del club-, rieccoci nuovamente qui pronti per una nuova avventura ancora carica di incertezze ma dalle motivazioni decisamente incredibili. Da parte di tutti, giocatrici, allenatori, dirigenti, accompagnatori. E perché no, anche dal sindaco Claudio Corradino, dal suo vice Giacomo Moscarola e dal consigliere Chiavazzese Corrado Neggia che come lo scorso anno non sono voluti mancare al nostro raduno. Sono stati per ognuno di noi, veramente da brividi gli attimi iniziali, dall’arrivo in palestra alle parole del presidente Nicolò Pizzato. Bisognerà rispettare le regole ma questo lo si sapeva già.

Quello che conta ora è la gioia di toccare un pallone, di potersi allenare di nuovo, di avere un obiettivo davanti come il secondo campionato in B1. E scusate se è poco! La squadra è stata riconfermata quasi in toto con alcuni acquisti strategici. Il nuovo roster sarà così composto: 2. Vittoria Graziola, 3. Cristina Mariottini, 4. Federica Baratella, 7. Miriam El Hajjam, 8. Giorgia Walther, 9. Alice Frascarolo, 10. Elisa Fragonas, 11. Stefania Mo, 12. Alessia Diego, 14. Alice Marzanati, 15. Irene Zecchini, 17. Sarà Mainini, 18. Federica Fornara. Ora non ci resta che attendere due altri lunghi mesi prima dell’esordio in campionato nella nostra Chiavazza contro Acqui. Allora riabbracceremo il nostro pubblico, incontreremo di nuovo la stagione. Quella che conta".

