Piacenza 1733 a Milano Unica: Tessuti straordinari a disposizione della raffinata “arte del cappotto”

Una visione strategica caratterizzata dalla consapevolezza di essere sempre al passo con i tempi, senza mai dimenticare il prezioso know how che ha reso il brand leader nel settore tessile e indiscusso “artista” del cappotto.

La capacità di unire sotto lo stesso cappello la ricerca di materie prime di altissima qualità, il ciclo produttivo, l’attenzione per l’ambiente e le persone e l’ufficio stile, ha reso l’azienda non solo versatile, ma anche unica nelle sue proposte.

L’appuntamento di Milano Unica rappresenta l’occasione non solo per presentare la nuova collezione, ma anche il Primo Report di Sostenibilità strumento-chiave per misurare e comparare le performance dell’azienda in ottica sostenibile.