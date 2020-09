E' stata ospitata per due settimane in piazza Tache a Gressoney-La-Trinité la scultura 'Dx Planet Sx'' opera dall'artista biellese Paolo Barichello per il quarantennale della ricostruzione di Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d'Europa, dove era sistemata nei giorni scorsi.

La scultura pone "l’uomo come parte integrale dell’universo” e fa da testimonial alla fratellanza tra le comunità Walser amiche di Alagna Valsesia e Gressoney-La-Trinité, che insieme celebrano i 40 anni della nuova Capanna Regina Margherita e si impegnano a salvaguardare il Monte Rosa e la natura che lo circonda.

La scultura rimarrà a Trinité per 15 giorni per poi proseguire il suo viaggio di fratellanza verso Ayas”, Castello di Bard e Museo Nazionale della Montagna Torino.