Indagini in corso, a Casale, dopo che, nella notte, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in una villetta in strada San Giorgio, nella zona tra Salita Sant'Anna e Cascina Serniola.

Sul posto sono in corso accertamenti da parte della Polizia del Commissariato di Casale: il cadavere sarebbe stato trovato parzialmente bruciato e dunque si ipotizza anche l'omicidio.