Shock a Benna e in provincia: muore a soli 49 anni Claudio Bona

Ua crisi cardiocircolatoria ha portato via Claudio Bona. Aveva 49 anni e abitava a Benna. C'era un paese intero col fiato sospeso quando è atterrato l'elisoccorso del 118, oggi pomeriggio intorno alle 18,30, proprio nel piccolo comune del Biellese.

E' stato allertato immediatamente ma gli sforzi dei sanitari per tenere in vita Claudio non sono riusciti. Bona era molto conosciuto e stimato, appassionato di musica, da sempre nel volontariato. Era un Alpino, un uomo che il 4 aprile aveva fatto parte del gruppetto di sei penne nere, sezione di Biella 1° raggruppamento, partite alla volta di Bergamo.

In missione umanitaria ai tempi del Coronavirus. Aveva da pochi giorni festeggiato i 25 anni di matrimonio con la sua Stefania insieme ai figli Matteo e Fabio. Ora per loro il dolore straziante per la sua perdita.