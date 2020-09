Paura a Cossato, scontro auto-motorino: minorenne finisce all'ospedale

Un ragazzo minorenne è stato trasportato in Pronto Soccorso nella giornata di sabato, 5 settembre, dopo essere rimasto coinvolto col proprio motorino in un incidente stradale in via Mazzini, a Cossato. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro ma sembra che la causa sia da imputare ad un tamponamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cossato, insieme agli operatori del 118 che hanno provveduto a trasportare il giovane in ospedale per le cure del caso.