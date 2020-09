Non rientra a casa e scatta l’allarme: i Carabinieri lo ritrovano a Vigliano

Attimi di preoccupazione nel Biellese. Qualche giorno fa è stata segnalata la scomparsa di un 40enne della provincia che, dopo una serata trascorsa con gli amici, non ha fatto più ritorno a casa. Dopo aver contattato amici e parenti e non riuscendo ad avere notizie utili, la compagna ha allertato le forze dell’ordine.

L’uomo è stato rintracciato il mattino seguente dai Carabinieri a bordo della sua auto, in sosta in una zona di Vigliano Biellese, in stato confusionale ed è stato affidato al personale del 118 per le cure del caso. Dalle ricostruzioni, il 40enne non ricordava come fosse arrivato in paese e cosa avesse fatto durante la notte: sapeva solo di aver passato una serata con gli amici a Biella e di aver bevuto.