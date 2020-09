Coronavirus, a Biella contagiato richiedente asilo ospitato in centro di accoglienza

Si riporta, a seguire, una dichiarazione del sindaco Claudio Corradino a fronte della notizia di un richiedente asilo politico, ospitato in un centro di accoglienza della città, risultato positivo dopo i test a Coronavirus.

“Ho appreso, da fonti istituzionali, una situazione di criticità sanitaria all’interno del centro di accoglienza ospitato nei locali dell’ex Hotel Colibrì. Un richiedente asilo politico è risultato positivo a Coronavirus. Ho ricevuto tutte le rassicurazioni del caso da parte della Prefettura di Biella che la struttura sarà presidiata 24 ore su 24 da personale qualificato e che tutti coloro che sono venuti a contatto con il contagiato osserveranno il periodo di quarantena all’interno del centro di accoglienza e senza alcuna possibilità di spostamento.

Per il contagiato il quadro è sotto controllo e sono già state predisposte tutte le misure necessarie dagli enti preposti, in particolare dall’Asl che da questa mattina si è subito mobilitata. Sulla struttura in questione torno a ribadire la mia posizione: a poche settimane dal mio insediamento avevo scritto alla Prefettura, e ho avuto occasione più volte di ribadire pubblicamente, che quella soluzione in centro città e in contesto condominiale è inappropriata. Mi auguro che vengano attivate le procedure necessarie per la ricerca di una soluzione alternativa”.