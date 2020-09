Ancora un in investimento di animale: ieri sera in via Castelletto Cervo di Cossato, anche a causa della pioggia, una 50 enne della zona, non ha potuto evitare un capriolo che comunque riusciva, dopo l'urto, ad allontanarsi. Per fortuna solo danni al veicolo. Sull'incidente sono intervenuti i Carabinieri del Norm di Cossato.