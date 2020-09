Espositori e folta schiera di visitatori a Pollone per il mercatino “Parco Burcina” FOTO

Si è conclusa la prima giornata del nuovo mercatino denominato "Parco Burcina" che ha visto la partecipazione di espositori di prodotti di Artigianato Hobbisti e Onlus, tenutasi, domenica 6 settembre a Pollone all'interno del Parco Burcina. Soddisfazione nella Pro Loco di Pollone per il buon risultato di questa prima edizione, che ha visto la partecipazione di 24 espositori disseminati lungo la strada che porta dal cancello ingresso parco al laghetto della Burcina.

“E' stata una prima esperienza, certamente positiva che ci ha permesso di rivedere anche alcune disposizioni per le partecipazioni future – spiega Adriano Giaretta della Pro Loco Pollone - Ricordiamo che una seconda giornata di mercato è prevista per il 4 ottobre, in occasione del 2° Memorial Enrico Leone, raduno di auto d'epoca che vedrà tra l'altro il passaggio del corteo auto all'interno del Parco Burcina”.

Purtroppo a rovinare la giornata ci ha messo del suo il meteo che alle 17 precise ha iniziato a lasciar cadere prima gocce di pioggia che hanno messo in fuga i visitatori per poi girare decisamente in un acquazzone. “Il nostro obiettivo rimane preparare il terreno per una grande esposizione durante la prossima fioritura del Parco nel 2021, lontani ci auguriamo dalle restrizioni covid attuali – sottolinea Giaretta - Un doveroso ringraziamento per la collaborazione ricevuta va al Comune di Pollone, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore e naturalmente il nostro grazie agli espositori che hanno voluto onorarci con la loro presenza e alla folta schiera di visitatori che hanno dimostrato interesse visitando le bancarelle presenti. La prenotazione dei posti banco per il 4 ottobre è già aperta e sta dando buoni risultati , invitiamo i potenziali Artigiani, Hobbisti, Onlus a prendere contatto con ProLoco Pollone ai numeri 3391556409 e 3665918198 per confermare la loro iscrizione. Ricordiamo che possiamo in totale sicurezza AntiCovid ospitare fino a 40 banchi”.