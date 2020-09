A Rosazza niente processione per la Festa della Madonna ma il Covid non spegne la devozione dei fedeli FOTO

Partecipazione molto sentita a Rosazza per la tradizionale Festa della Madonna, in programma ogni prima domenica del mese di settembre, a simboleggiare la fine del periodo estivo in Valle Cervo.

A causa dell'emergenza Covid, la funzione si è tenuta in forma ridotta, senza la consueta processione attraverso il paese ma tutto questo non ha scoraggiato la devozione dei fedeli. La cerimonia è stata officiata da don Paolo Santacaterina e don Paolo Loro Milan. Nelle fotografie di Paolo Rosazza Pela alcuni momenti della cerimonia andata in scena domenica 6 settembre.