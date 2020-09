A Candelo calici di vino e musica protagonisti al Ricetto

Il perdurare delle restrizioni connesse allo stato di emergenza ha imposto l'annullamento da parte della Pro Loco di Candelo dell'edizione 2020 di Vinincontro. “L'amministrazione comunale ritiene importante non perdere l'attenzione del pubblico e offrire, ancor più in questo periodo, occasioni per potenziare l'immagine del paese – spiegano dal Comune - come destinazione viva e vivace, in cui trascorrere belle serate sempre, superando in modo sostenibile e sicuro lo stop ai grandi eventi”.

Si propone quindi in data venerdì 11 settembre Calici e Musica al Ricetto, una serata a tema come già è stato per Notte Romantica e Borgo dei Desideri. Entrambe accolte positivamente dal pubblico. Calici e musica al Ricetto sarà una serata da vivere in sicurezza presso le attività di Candelo, in cui si avrà cura di offrire ai clienti un'atmosfera particolare con musica e vino. La Pro Loco di Candelo organizzerà delle visite guidate in notturna, da prenotare tramite l'associazione stessa.