A Roppolo nuova illuminazione pubblica a LED

Il Comune di Roppolo ha stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica con la società Enerbit, la quale, in questi giorni, sta ultimando la sostituzione dei vecchi lampioni con lampade a LED di nuovissima generazione.

"Non solo migliore illuminazione ma risparmio energetico sicuro per i prossimi anni. - afferma il sindaco Renato Corona - Le strade maggiormente illuminate renderanno il nostro paese non solo più bello ma anche più sicuro".

Sui pali della luce i cittadini troveranno adesivi che riportano un numero verde e una App da scaricare con QR Code in modo sa avvisare Enerbit, che ha obbligo di intervento entro 48 ore in caso di guasto alle lampade. "Se alla sera vorrete fare un giretto per il paese, noterete sicuramente la grande differenza! - annuncia il primo cittadino - Questo è uno degli interventi migliorativi che la nostra Amministrazione aveva promesso ma che finora, a causa del Covids 19, non era stato possibile realizzare. Ora stiamo ripartendo con i lavori, e a questo ne seguiranno molti altri".