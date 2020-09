Torino a Biella, sarà sfida al Pozzo con la Primavera

Sarà Torino contro Torino Primavera il test amichevole che concluderà la tre giorni di mini-ritiro dei granata in programma allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella da mercoledì a venerdì. La sfida tutta in famiglia è in programma per venerdì pomeriggio, con fischio d’inizio alle 16. Al miglior giocatore del vernissage granata, che sarà deciso dai giornalisti accreditati alla partita, sarà consegnato il trofeo messo in palio da Casa.it.

Sono mille, nel rispetto delle normative di contenimento del Coronavirus, i biglietti a disposizione per il match-evento. A occuparsi della biglietteria sarà la società La Biellese, che organizza la manifestazione con la collaborazione del Comune di Biella. I tagliandi, al costo di 10 euro, sono disponibili a partire da mercoledì alla biglietteria principale dello stadio Pozzo-La Marmora in viale Macallè. Gli orari di apertura per assicurarsi i biglietti: mercoledì e giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 14,30 a inizio partita.

Al momento dell’acquisto del ticket si renderà necessario rilasciare nome, cognome e un contatto telefonico. L’arrivo del Torino F.C. è atteso in città nel primo pomeriggio di mercoledì.