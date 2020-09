Riapre scuola a Valdengo, arriva videomessaggio della ministra Azzolina: “Punto di partenza per tutti” VIDEO

La riapertura dell'Istituto Comprensivo di Valdengo con una settimana d'anticipo sta facendo il giro d'Italia e molte televisioni nazionali hanno raggiunto questa mattina, 7 settembre, la piccola realtà biellese. Per l'occasione, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha inviato al personale docente ai giovani allievi un videomessaggio di incoraggiamento e un caloroso in bocca al lupo. “Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato – ha esordito – e siete tornati nella vostra scuola. Tutti insieme siete pronti per far ripartire il nuovo anno scolastico. Immagino la vostra emozione. Purtroppo non posso essere lì con voi ma è come se lo fossi”.

Sull'anno scolastico 2020/21, la ministra non si nasconde: “È un anno particolare perchè arriva dopo mesi di chiusura delle scuole e il sistema scolastico è stato messo a dura prova. Ma ce la possiamo fare e lo abbiamo dimostrato. Ora si riparte. C'è stata una grande collaborazione tra tutti gli attori del territorio: un lavoro di squadra fondamentale che ha consentito la riapertura della scuola. Oggi è un punto di partenza per tutti”.