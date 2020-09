Consorzio IRIS. contributi per il pagamento dell’acqua: pubblicato il Bando

Al via la presentazione delle domande. Da lunedì 21 settembre e fino a venerdì 21 novembre si possono presentare le richieste di contributo per il pagamento delle bollette dell’acqua. Le domande devono essere inviate al Consorzio I.R.I.S. info@consorzioiris.net oppure spedite in via Repubblica 22/b, Biella, ad eccezione dei cittadini residenti a Biella che dovranno inviare a bonus.contributi@comune.biella.it o spedire la richiesta a Settore Servizi Sociali Via Battistero 4, Biella. In alternativa le richieste potranno essere consegnate su appuntamento al servizio sociale competente per il proprio comune.

Le modalità di presentazione sono descritte nel bando che si può scaricare dal sito del Consorzio ww.consorzioiris.net. oppure si può ritirare sempre su appuntamento presso le sedi dei servizi sociali. E’ POSSIBILE RICEVERE UN CONTRIBUTO economico fino a 100 euro per il pagamento del servizio idrico, grazie ad uno stanziamento di € 93.498,62 al Consorzio I.R.I.S. da parte dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese” (A.T.O.).

“E’ ormai dal 2010 che le persone in difficoltà economica del territorio possono contare su un aiuto spesso contenuto come cifra, ma che garantisce la copertura di un bene essenziale in una casa come l’acqua. - commenta il presidente del Consorzio I.R.I.S., Mariella Biollino - L'anno scorso sono state sostenute 747 persone, grazie allo stanziamento dell’ATO dei 93000 euro e all’ulteriore integrazione di 13900 euro per coprire le richieste eccedenti, per un totale di oltre 106.000 euro e un contributo medio pro capite di circa 120 euro. E’ da evidenziare la scelta del Consorzio di adottare modalità di raccolta delle richieste che non privilegino solo chi è titolare in prima persona di un contratto di utenza domestica, ma anche coloro che essendo in affitto o abitando in condominio possono beneficiare comunque del contributo. Garantire questo diritto richiede uno sforzo organizzativo, ma è indispensabile per aiutare chi è difficoltà. Si pensi a tutte le persone che abitano in case di edilizia sociale: senza questa attenzione non potrebbero accedere al beneficio”

CHI PUO’ ACCEDERE AL BANDO: possono presentare richiesta di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: - residenza in uno dei seguenti comuni afferenti al Consorzio I.R.I.S., ovvero: Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IRIS (BI) PROTOCOLLO NUM. 0010013 DEL 07/09/2020. Pagina 2/2 I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Pagina 2/2 Via Losana 20 – 13900 Biella (BI) – Cod. fisc. 90035880021 – P.ta IVA 01854880026 Tel. 015.83.52.411 – Fax 015.83.52.445 E-mail: info@consorzioiris.net – Posta elettronica certificata: iris@pec.ptbiellese.it Web: www.consorzioiris.net Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova, Zimone, Zubiena, Zumaglia - indicatore ISEE 2019 del nucleo familiare fino ad un massimo di € 10.958,02 - essere titolari di un contratto per Servizio Idrico (S.I.) ad uso domestico singolo o condominiale per la propria abitazione di residenza.

Qualora si risieda in appartamento non di proprietà o non si sia titolari del contratto S.I., essere tenuti a rimborsare al titolare del contratto S.I. i costi relativi al consumo di acqua. E’ possibile avere un contributo per spese già sostenute o ancora da sostenere, relative a fatture / richieste di pagamento del 2020. Il contributo potrà anche coprire il pagamento di morosità, per fatture o richieste di pagamento emesse a partire dal 2019. L’assegnazione avverrà privilegiando chi ha un ISEE più basso; a parità di ISEE si valuterà la situazione sociale della famiglia (es. presenza nel nucleo di bambini, di disabili, di anziani).

COME SI DEVE PRESENTARE LA RICHIESTA: Il bando e il modulo per fare richiesta possono essere scaricati dal sito del Consorzio IRIS www.consorzioiris.net oppure ritirati su appuntamento nelle sedi dei Servizi Sociali. Una volta compilata, la richiesta dovrà essere inviata o consegnata – secondo le modalità indicate nel bando - agli operatori dei Servizi Sociali, che saranno riferimento anche per indicazioni utili ai fini della compilazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali del proprio Comune oppure Sportello Unico Socio Sanitario del Distretto 1 Biella tel. 800 545 455 (orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00) - mail: sportellounico@consorzioiris.net