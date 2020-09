Calcio, 50 anni di vita del Lessona: inaugurata la mostra fotografica. Presente anche il presidente LND

50 anni e non sentirli. Nei giorni scorsi, il Lessona Calcio ha compiuto il suo primo secolo di vita sportiva, festeggiando insieme alla comunità e all'amministrazione il lieto traguardo.

In molti hanno preso parte alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo e, per l'occasione, è stata inaugurata una mostra fotografica nell'area feste: all'evento ha preso parte anche Christian Mossino, presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti, e il delegato provinciale Giulio Lanza insieme a vecchi dirigenti e giocatori per la soddisfazione del presidente Paolo Zona.

La mostra fotografica rimarrà aperta tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 e sabato dalle 16 alle 19 per il mese di settembre presso i locali del Circolo di Lessona.