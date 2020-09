A Valdengo riparte la scuola, volti sereni tra i genitori: “Si ritorna in classe con più grinta di prima” VIDEO

“Fa un certo effetto veder tornare a scuola mia figlia. È stato emozionante sia per noi genitori che per loro”. È quando dichiara Andrea, padre della piccola Agnese, ai microfoni di Newsbiella, in occasione della riapertura dell'Istituto Comprensivo di Valdengo, dopo mesi di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria.

Volti distesi questa mattina, 7 settembre, con gli alunni felici di ritornare a scuola. “Il contatto con i compagni, la presenza dell'insegnante: questa è la scuola – dichiara Andrea – Il Covid ha cambiato il nostro modo di essere ma la scuola non è solo studio ma anche socialità. Le raccomandazioni? Rispettare le norme, igienizzazione e ritornare a scuola con più grinta di prima”.

Non solo padri, ma anche tante mamme hanno accompagnato i propri figli fino alla soglia dell'istituto. Un ritorno alla normalità da festeggiare anche in compagnia di altri genitori con le dovute cautele e distanze. Sguardi sereni anche tra gli esercenti e i clienti del paese che, con curiosità, hanno assistito all'ingresso a scuola degli studenti. “Dopo mesi di lockdown – spiegano i titolari del Bar La Piazzetta – si guarda con maggior serenità al futuro”.