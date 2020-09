Riparte il corso di nordic walking: iscrizioni aperte e al via prima lezione

Dopo la lunga pausa durante l'emergenza-coronavirus, le attività di benessere corpo-mente del Fondo Edo Tempia sono pronte a muovere i primi passi. Lo faranno letteralmente, nel caso del nordic walking: un nuovo ciclo di lezioni è programmato per l'autunno, da venerdì 18 settembre.

A guidare i partecipanti dentro i segreti e i benefici della camminata con i bastoncini sarà Fiorella Giarrizzo e la sede prescelta è quella consueta dei giardini attorno alla sede del Fondo, in via Malta 3. Il nordic walking è nato in Scandinavia e ha portato su strade, sentieri e marciapiedi il gesto dello sci di fondo. Infatti si cammina aiutandosi con le braccia e con l'utilizzo dei bastoncini.

Si tratta anche di un modo alla portata di tutti per fare attività fisica e in questo modo seguire una delle dodici regole del codice europeo contro il cancro, che mette in guardia contro i rischi della vita sedentaria. Il ciclo di lezioni prevede quattro incontri, tutti il venerdì pomeriggio. Il giardino del Fondo Edo Tempia ospiterà le prime tre lezioni, soprattutto teoriche per fare conoscenza con le tecniche di questa disciplina. Saranno in programma per tre settimane consecutive dalle 14,30 alle 16.

L'ultimo appuntamento prevede un'uscita sul territorio, su un percorso che sarà comunque alla postata di tutti. Per informazioni e per iscriversi basta chiamare il 340.8733869 o scrivere alla casella di posta elettronica 65fiorella@gmail.com.