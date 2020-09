Biella, a Città Studi partiranno i corsi HACCP per l’igiene alimentare

A Città Studi Biella il 14 settembre sono previsti due corsi HACCP per l’igiene alimentare: uno base di 8 ore e uno di aggiornamento di 4 ore. Gli stessi corsi si svolgeranno anche in data 4 novembre 2020. HACCP è un acronimo che deriva dall’inglese Hazard Analysis and Critical Control Points, che tradotto significa “analisi dei rischi e punti critici di controllo”.

Si tratta di un insieme di procedure di supervisione che, se attuate, garantiscono la sicurezza igienica degli alimenti. I corsi sono volti a fornire gli elementi fondamentali per la comprensione e l'applicazione del Regolamento CE 852/2004 e sono destinati a tutti gli operatori del settore alimentare i quali manipolino, preparino, fabbrichino o anche solo trasportino alimenti.

Il programma affronterà diversi temi, quali: le principali categorie di alimenti e le loro caratteristiche, l’igiene della preparazione e della commercializzazione degli alimenti, i fattori di rischio per le tossinfezioni alimentari e malattie trasmissibili dagli alimenti, la legislazione in materia alimentare, gli elementi di batteriologia e di tossinfezioni alimentare, le tecniche di prevenzione delle contaminazioni batteriche, il piano di autocontrollo, l’igiene del personale, ma anche quella dei locali e delle attrezzature, le procedure di pulizia e sanificazione dell'ambiente e delle attrezzature, la manutenzione e il monitoraggio dei locali e delle attrezzature, le tecniche di conservazione e di trasporto degli alimenti e, infine, la lettura delle procedure operative, dei diagrammi di flusso e dei parametri applicati ai CCP. Il programma dettagliato dei singoli corsi è visionabile sul sito di Città Studi (www.cittastudi.org/haccp).

Per partecipare ad entrambi i corsi non è richiesto alcun pre-requisito. Al termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione Sicurezza, in Corso G. Pella 10, telefonando al n. 015.8551122, scrivendo all’indirizzo email: formazione.sicurezza@cittastudi.org o consultando il sito www.cittastudi.org nell’area corsi per la sicurezza.