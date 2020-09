Pray, Restauri e chitarre alla Fabbrica della Ruota

Promossa fin dal 1990 dal DocBi, la manifestazione “Restauri e chitarre” giunge quest’anno alla trentunesima edizione. L’insolito abbinamento tra la presentazione del restauro di un bene culturale e l’esecuzione di un concerto di chitarra classica ha suscitato nel pubblico un vivo interesse e ha consentito a migliaia di ascoltatori di scoprire luoghi insoliti, di conoscere opere d’arte e di apprezzare il talento dei concertisti, che a volte hanno poi percorso carriere di rilievo anche internazionale.

Quest’anno “Restauri e chitarre” ha in programma un concerto, che si terrà alla “Fabbrica della ruota” (reg. Vallefredda, Pray) domenica 13 settembre con inizio alle 17 e vedrà impegnato il DUO MAZZOLA (Giacomo Giabelli al mandolino, Alberto Orsi alla chitarra). L’evento è organizzato dal DocBi con la collaborazione dei maestri Angelo Gilardino e Luigi Biscaldi. Nell’occasione verrà presentato il recupero funzionale del plastico della Manifattura Lane di Borgosesia, risalente al 1950 circa, conservato alla “Fabbrica della ruota” (donato al DocBi da Giulio Zegna Baruffa nel 2004).

L’intervento tecnico è stato curato da Bruno Cremona, Alfonso Oitana ed Enzo Vercella; il ritocco pittorico a tempera è stato eseguito da Camilla Fracassi. In considerazione del numero di posti ridotti nel rispetto del distanziamento è vivamente consigliata la prenotazione per il concerto tramite telefono (015 766221 nelle mattinate, entro venerdì) o via mail (fabbricadellaruota@gmail.com – entro sabato pomeriggio).